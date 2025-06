ChatGPT fora do ar? Usuários relatam instabilidade em ferramenta de inteligência artificial DownDetector registrou mais de 1314 reclamações de falhas na plataforma de IA da OpenAI; empresa afirma já ter descoberto origem do... ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h57 ) twitter

Desde as 3h48 (horário de Brasília) desta terça-feira (10), o ChatGPT apresenta instabilidade nos servidores com interrupções parciais por todo o mundo. Segundo usuários, o uso da ferramenta de inteligência artificial está lento e, em alguns casos, não funcionando.

Para mais detalhes sobre a situação e as respostas da OpenAI, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

