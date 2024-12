Chegou o Homem-gol! Centroavante artilheiro é anunciado pelo Figueirense Chegou o Homem-gol! Centroavante artilheiro é anunciado pelo Figueirense ND Mais|Do R7 02/12/2024 - 22h47 (Atualizado em 02/12/2024 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kayke Moreno - Centroavante do Figueirense

A principal esperança de gols do Figueirense para a temporada 2025 já tem nome: Kayke Moreno. Na tarde desta segunda-feira, o Furacão anunciou a contratação do centroavante por meio das redes sociais. Kayke chega ao Scarpelli com status de artilheiro, já que na edição da Série C 2024 o jogador marcou 10 gols com a camisa do São Bernardo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Chantagem de R$ 89 mi: ex-segurança de Schumacher tentou extorquir família com vídeos do piloto

A essência do oceano na casa da praia

‘O crime foi planejado’, diz delegado sobre homicídio de casal em Itajaí