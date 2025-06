Cidade de SC é a segunda com mais evangélicos no Brasil; saiba qual Arabutã, no Oeste catarinense, tem 76,47% da população declaradamente evangélica e lidera ranking estadual ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h36 ) twitter

Santa Catarina abriga uma das cidades com mais evangélicos no Brasil. Arabutã, no Oeste do estado, ocupa a segunda posição nacional entre os municípios com maior percentual de população evangélica, de acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre a presença evangélica em Arabutã e outras cidades do Brasil!

