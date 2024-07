Cidade de SC no top 10 de aluguéis mais rentáveis no Brasil Santa Catarina tem uma cidade no top 10 entre os municípios com os aluguéis que mais rendem no Brasil. Em São José, na Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h43 ) ‌



Santa Catarina tem uma cidade no top 10 entre os municípios com os aluguéis que mais rendem no Brasil. Em São José, na Grande Florianópolis, o metro quadrado alugado custa, em média, R$ 42,05. Os dados são do índice FipeZap+, divulgado na terça-feira (16).

