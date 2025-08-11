Cidade mais antiga de SC vira capital por um dia; entenda Cidade mais antiga de SC, São Francisco do Sul será capital simbólica estadual nesta segunda-feira (11)

A capital de Santa Catarina será transferida nesta segunda-feira (11). Trata-se de uma solenidade simbólica que ocorre anualmente na data, quando a , São Francisco do Sul, passa a representar o estado em alusão à criação da Capitania de Santa Catarina no ano de 1738.

