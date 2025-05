Cientistas identificam onda mais extrema da história com 17,6 metros de altura no Pacífico Segundo estimativas, ondas dessa magnitude só ocorrem apenas uma vez a cada 1.300 anos ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 02/05/2025 - 04h59 ) twitter

Um fenômeno impressionante registrado em novembro de 2020 foi oficialmente reconhecido pela comunidade científica como a onda mais extrema já documentada na história. Registrada por uma boia próxima de Ucluelet, na Ilha de Vancouver, no Canadá, a onda atingiu 17,6 metros de altura, surpreendendo especialistas pela magnitude em relação ao padrão do mar no momento.

Para saber mais sobre essa descoberta incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

