Cinco presos e dívida de bets: o que se sabe sobre assassinato de jovem na Grande Florianópolis Arthur Seemann Grison, de 21 anos, foi atraído para uma emboscada por homens que pegaram dinheiro emprestado com ele; jovem foi vítima... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h36 )

Cinco pessoas envolvidas com a morte de Arthur Seemann Grison, de 21 anos, foram presas pela Polícia Civil de Santa Catarina. O crime teria relação com uma dívida de bets que um dos suspeitos tinham com a vítima.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

