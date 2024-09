Cine Raízes: Cinema e Cultura nas Comunidades do Contestado Iniciativa do jovem artista Elias Lisboa, de Caçador, o Cine Raízes vai levar filmes nacionais, teatro e muita discussão histórica... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 13h11 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O jovem artista Elias de Lima Lisboa, um “afro-indígena Kaingang e caboclo”, como o próprio se apresenta, e criado na Vila Usina, em Caçador, começa nesta segunda-feira (02) a sua jornada com o cineclube “Cine Raízes”, projeto itinerante que levará cinema e cultura para 10 comunidades periféricas nas cidades de Caçador e Lebon Régis – na histórica região do Sertão do Contestado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Discussão termina em tentativa de homicídio de jovem no Extremo Sul de SC

• Menina de 13 anos morre em acidente em Abelardo Luz

• Cine Raízes estreia com sessões em comunidades periféricas do Contestado