Ciúme pode ter motivado tragédia com ovo de Páscoa envenenado; veja o que se sabe

Uma mulher de 36 anos, identificada como Jordélia Pereira Barbosa, foi presa após ser apontada como a principal suspeita de enviar um ovo de Páscoa envenenado para uma família, no município de Imperatriz em Maranhão, no Nordeste brasileiro.

Saiba mais sobre essa trágica história e as investigações em andamento no ND Mais.

