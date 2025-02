Clara Resort e Inhotim: o conceito de hospedagem de luxo com arte sem igual no mundo Por Leandro Mazzini A sensação de quem pisa no hall do Clara Arte Resort, em Brumadinho (MG), é […] ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por Leandro Mazzini A sensação de quem pisa no hall do Clara Arte Resort, em Brumadinho (MG), é que faltava essa obra dentro do Instituto Inhotim. Como uma grande galeria – e constata-se isso com seu espaço arquitetônico com pé direito alto, variados livings que privilegiam a luz ambiente e um mobiliário de luxo acessível. O detalhismo com o conforto nas áreas de convivência impressiona em cada canto, aliado aos bangalôs (grandes e intimistas). Eu estava num dos sofás da recepção do resort quando notei uma cena que imprime esse cenário: apenas para montar e instalar uma poltrona de grife no lugar ideal do hall havia uma decoradora e sete auxiliares debatendo o melhor ponto.

Para saber mais sobre essa experiência única de hospedagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Corupá abre concurso público com vagas de até R$ 5,1 mil

Homem de 61 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Itajaí

VÍDEO: Subsíndico é morto a tiros por morador de condomínio por infiltração no apartamento