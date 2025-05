Climão: cardeal acusado de abuso sexual desafia Vaticano e vai a atividades do pré-conclave Cardeal peruano Juan Luis Cipriani, punido por Francisco após denúncias, apareceu publicamente com vestimentas cardinalícias vetadas... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 06h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 06h40 ) twitter

O cardeal acusado de abuso sexual Juan Luis Cipriani causou desconforto ao desrespeitar publicamente as sanções impostas pelo Vaticano e comparecer ao velório do Papa Francisco, durante o pré-conclave, trajando as vestes cardinalícias que lhe foram proibidas. Fotografias mostram o ex-arcebispo de Lima, no Peru, com solidéu vermelho, faixa e cruz peitoral – símbolos que perdeu o direito de usar em 2019 após investigação por supostos abusos contra um adolescente nos anos 1980.

Para entender todos os detalhes desse polêmico episódio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

