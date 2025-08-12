‘CNH quente’ em Santa Catarina: sites oferecem habilitação falsa por até R$ 1,9 mil
Vendedores prometem agilidade no processo e emissão da Carteira Nacional de Habilitação sem aulas em autoescola ou provas; compra e...
Documento emitido em até cinco dias, sem necessidade de testes ou exames. Em rápida busca na internet, é fácil localizar sites que vendem a chamada “CNH quente”, a Carteira Nacional de Habilitação, com custos reduzidos e processo facilitado em Santa Catarina. A venda e compra, porém, não é legalizada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e pode gerar pena de até seis anos de prisão.
Documento emitido em até cinco dias, sem necessidade de testes ou exames. Em rápida busca na internet, é fácil localizar sites que vendem a chamada “CNH quente”, a Carteira Nacional de Habilitação, com custos reduzidos e processo facilitado em Santa Catarina. A venda e compra, porém, não é legalizada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e pode gerar pena de até seis anos de prisão.
Para saber mais sobre essa prática ilegal e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa prática ilegal e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: