Cobrança extra na conta de luz? Veja a decisão da Aneel sobre o valor em março Conta de luz mais barata pelo terceiro mês consecutivo ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 15h46 )

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) manteve bandeira tarifária verde no mês de março, o que significa sem cobranças adicionais na conta de luz. Segundo a agência, a medida reflete as condições favoráveis de geração de energia no país.

