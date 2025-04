Codesul fecha acordo e Banco Mundial investirá milhões nos estados do Sul Região Sul do Brasil terá centro de resposta a desastres sediado em Santa Catarina ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 05h05 ) twitter

Durante a primeira reunião de 2025 do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), realizada nesta quarta-feira (23) em Brasília, Santa Catarina reafirmou o protagonismo regional ao garantir avanços no enfrentamento de emergências climáticas. O governador Jorginho Mello liderou o encontro, que reuniu os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana. Um dos principais resultados da reunião da Codesul foi a assinatura de um memorando de entendimento entre o Codesul e o Banco Mundial, que assegura uma consultoria técnica no valor de US$ 1 milhão para apoiar a criação de um sistema integrado de Defesa Civil nos quatro Estados.

Saiba mais sobre os investimentos e parcerias que estão moldando o futuro da região no nosso parceiro ND Mais.

