Com 100 mil novos moradores, quais são os bairros mais populosos de Joinville? Segundo o último levantamento do Censo, a população de Joinville chegou a 616.323 pessoas, um salto de 19,61% ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h07 )

Joinville, maior cidade de Santa Catarina, atingiu 616.323 habitantes, segundo o Censo de 2022. O número representa um crescimento de 19,61% em relação a 2010, quando a população era de 515.288. Com mais de 100 mil novos moradores no período, o município registrou o 13º maior crescimento populacional do Brasil.

