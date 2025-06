Com apoio de helicóptero e 187 agentes, Gaeco desencadeia nova ofensiva contra facção em SC Ação mira grupo criminoso com atuação em São Francisco do Sul e região ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h16 ) twitter

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) deflagrou na manhã desta terça-feira (24) a operação Vicker’s, voltada ao enfrentamento de uma organização criminosa com atuação no Norte de Santa Catarina. A ação contou com o apoio de diversas forças de segurança e teve como foco os municípios de Joinville, Itapoá, Araquari, São Francisco do Sul, Barra Velha e Balneário Barra do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

