Com dívida milionária, Voepass pede recuperação judicial e culpa Latam: 'Principal responsável' Empresa aérea atribui crise financeira a quebra de contrato com a Latam e inclui mais de R$ 200 milhões em dívidas no pedido ND Mais|Do R7 24/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 06h05 )

Declarando dívidas totais de R$ 429 milhões, a companhia aérea Voepass entrou com um pedido de recuperação judicial nesta terça-feira (22) e atribuiu à Latam a responsabilidade principal pela piora de sua situação financeira.

Saiba mais sobre essa situação crítica e as implicações para o setor aéreo consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

