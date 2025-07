Com foco no aluguel, venda de imóveis dobra em Florianópolis e cidade lidera no Sul em 2025 Estudo sobre a venda de imóveis mostra que Florianópolis atrai perfil de compradores interessados em investir para alugar; opções de... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h18 ) twitter

O mercado imobiliário de Florianópolis teve o melhor desempenho entre as capitais do Sul no primeiro trimestre de 2025. Segundo dados da Consultoria Brain, apresentados em um evento da CBIC (Câmara Brasileira da Industria da Construção), a venda de imóveis corresponde a 1.942 unidades no período, um crescimento expressivo de 97% em relação ao mesmo período de 2024.

Para mais detalhes sobre esse crescimento impressionante e o cenário do mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

