Com frio recorde, quais as chances de nevar no Morro do Cambirela após 12 anos? Com “inverno raiz” começando com tudo em Santa Catarina, as expectativas de vivenciar novamente um episódio de neve no Morro do Cambirela... ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 08h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Entre a noite do dia 23 e a madrugada do dia 24 de julho de 2013, moradores da Grande Florianópolis puderam viver um evento raro. Há 12 anos do registro de neve no Morro do Cambirela pintou a Serra do Tabuleiro, em Palhoça, de branco.

Para saber mais sobre as previsões de neve e o clima na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Série C do Catarinense 2025 terá apenas 3 clubes em competição esvaziada

Dentro da tabacaria: laboratório clandestino de vape é interditado em Florianópolis

Com apoio da SWAT, Polícia Civil desenvolve treinamento contra ataques em escolas do Sul de SC