Com R$ 15 milhões, nova escola de Gaspar terá ensino integral para 455 alunos

Os alunos da Escola Professora Aninha Pamplona Rosa, no bairro Gaspar Mirim, em Gaspar, já podem sonhar com ambientes de aprendizado novos e modernos. A cidade vai construir uma nova sede para a unidade escolar, com capacidade para 455 estudantes em período integral, e investimento total de R$ 15 milhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa para a educação em Gaspar!

