Com visual repaginado, BYD Song Plus 2026 ganha head-up display Os upgrades de conforto, mecânica e tecnologia do BYD Song Plus foram apresentados em São Paulo; produção vai iniciar em 26 de junho... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h16 )

Com um visual repaginado e conectividade inteligente, o híbrido BYD Song Plus 2026 ganhou head-up display; e Versão Premium tem, agora, recarga rápida e bateria maior, além do sistema NFC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do novo BYD!

