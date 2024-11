Comércio em Santa Catarina cresce 5,7% em setembro e fica acima da média nacional Comércio em Santa Catarina cresce 5,7% em setembro e fica acima da média nacional ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 10h28 ) twitter

Comércio em Santa Catarina

O comércio de Santa Catarina registrou um crescimento de 5,7% em setembro de 2024, em comparação com o mesmo mês em 2023. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na terça-feira (12). No acumulado do ano, o aumento total foi de 7,5%, superando as médias nacionais, que foram de 3,9% no mês e de 4,5% no ano.

