Comércios da antiga rodoviária de Florianópolis passarão por nova vistoria A Prefeitura de Florianópolis vai vender o prédio da antiga rodoviária, na esquina das avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos, no Centro... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 09h44 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h44 ) ‌



A Prefeitura de Florianópolis vai vender o prédio da antiga rodoviária, na esquina das avenidas Hercílio Luz e Mauro Ramos, no Centro da Capital. Antes disso, precisa resolver o impasse com os comércios que seguem no local. Na segunda-feira (22), em visita ao imóvel, a reportagem constatou que aproximadamente dez lojistas ainda atuam no local, mesmo sem alvará, desde 2022 e pedido de desocupação.

