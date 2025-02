Como o morango transformou Rancho Queimado em referência nacional Com quase metade da produção estadual, a cidade catarinense consolidou-se como polo agrícola e turístico, unindo sabor e desenvolvimento... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 22h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 22h06 ) twitter

Background of hundreds of grade 'A' strawberries

Rancho Queimado, uma pequena cidade no coração de Santa Catarina, encontrou no morango mais do que uma cultura agrícola – fez dele um símbolo de identidade, crescimento econômico e transformação social.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa fruta se tornou um motor de desenvolvimento para a região!

