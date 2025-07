Como Paulo Bruning, influenciador que morreu em trágico acidente em SC, ficou famoso Paulo Bruning, conhecido como Seco Batateiro, era caminhoneiro e somava mais de 230 mil seguidores na internet; ele morreu no sábado... ND Mais|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

“Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo”, essa foi uma das frases escritas por Paulo Bruning, o influenciador e caminhoneiro de Jaraguá do Sul que morreu em um grave acidente de carro na manhã deste sábado (5), em Apiúna. Conhecido como Seco Batateiro, ele ficou famoso nas redes sociais ao compartilhar a rotina nas estradas do país e as curiosidades sobre o mundo dos caminhoneiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a vida e legado de Paulo Bruning.

