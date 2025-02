Como será o tempo em fevereiro em Santa Catarina? La Niña segue impactando no Sul do Brasil Mês de fevereiro deve ser marcado por instabilidade, com pancadas de chuva localizadas e temperaturas próximas dos 40°C; confira qual... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 09h27 (Atualizado em 31/01/2025 - 09h27 ) twitter

A previsão do tempo em fevereiro em Santa Catarina indica um cenário de variações climáticas, com períodos de chuva irregular e calor intenso. No mês auge do verão, as temperaturas devem se aproximar dos 40°C em todo o estado, mas as pancadas de chuvas devem continuar atuando.

Para mais detalhes sobre as previsões climáticas e como o fenômeno La Niña está afetando a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

