Como vivem os bilionários da família Voigt, dona da multinacional catarinense WEG Quatro herdeiros da WEG, empresa de Jaraguá do Sul, aparecem na lista dos 60 mais ricaços do Brasil ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro herdeiros da WEG, a multinacional com sede em Jaraguá do Sul, integram o ranking dos mais ricos do Brasil, segundo a Forbes. Dora, Eduardo, Lívia e Mariana são netos de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da conhecida “fábrica de bilionários”. Eles, no entanto, seguiram profissões diferentes do avô, empresário do setor de motores elétricos.

Para saber mais sobre a vida e os negócios da família Voigt, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Sorte e perícia’: especialista fala sobre pouso de avião na BR-101, em Garuva

Protestos contra Trump levam milhares de pessoas às ruas nos EUA

Sortudo leva sozinho prêmio R$ 60 milhões na Mega-Sena