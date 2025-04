Comoção no esporte: Michael Schumacher emociona fãs ao assinar capacete para homenagem na F1 Em gesto simbólico, o heptacampeão Michael Schumacher assinou capacete com ajuda da esposa para tributo no GP do Bahrein ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 04h45 (Atualizado em 14/04/2025 - 04h45 ) twitter

Em um momento raro desde seu acidente em 2013, Michael Schumacher fez uma simbólica aparição ao assinar um capacete para tributo no GP do Bahrein. O gesto, realizado com o apoio da esposa Corinna, foi suficiente para comover o mundo do automobilismo e reacender a conexão do heptacampeão com o esporte.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

