Complexo de saúde internacional inaugura unidade para crianças com autismo em Joinville
O local vai contar com consultórios, salas de atendimento, de reabilitação, espaços sensoriais e uma brinquedoteca
Um novo centro para atendimento de crianças com TEA (Transtorno de Espectro Autista) vai inaugurar em Joinville, no Norte catarinense, neste domingo (17). O Pequeno Cotolengo Joinvilense ficará instalado em um terreno com mais de 100 mil m² e com quase 700 m² de estrutura.
