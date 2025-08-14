Logo R7.com
Complexo de saúde internacional inaugura unidade para crianças com autismo em Joinville

O local vai contar com consultórios, salas de atendimento, de reabilitação, espaços sensoriais e uma brinquedoteca

ND Mais|Do R7

Um novo centro para atendimento de crianças com TEA (Transtorno de Espectro Autista) vai inaugurar em Joinville, no Norte catarinense, neste domingo (17). O Pequeno Cotolengo Joinvilense ficará instalado em um terreno com mais de 100 mil m² e com quase 700 m² de estrutura.

