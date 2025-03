Comprado por R$ 1 mi, casarão da família Moreira vive abandono na Grande Florianópolis Edificação foi adquirida pela prefeitura em 2015 e, desde então, segue sem obras de restauração; prefeitura afirma que realiza limpezas... ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O casarão da família Moreira, localizado na rua Getúlio Vargas, 2870, no Centro Histórico de São José, está em estado de abandono. Adquirido pela prefeitura, em 2015, por R$ 1 milhão, o imóvel foi tombado em 2005, por sua relevância histórica e arquitetônica para a cidade. No entanto, passados quase dez anos, nenhuma obra de restauração foi iniciada.

Saiba mais sobre a situação do casarão e as promessas de restauração acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Empresa de Itajaí está no maior conglomerado logístico do Mercosul

CVV de Criciúma oferecerá curso gratuito neste sábado para recrutar novos voluntários

Mais de mil vagas de emprego estão disponíveis em Chapecó nesta semana; confira