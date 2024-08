Concerto imperdível da Camerata di Venezia em Nova Veneza A Camerata di Venezia apresenta o concerto “Sem Fronteiras”, em Nova Veneza, nesta quinta-feira (29). A entrada é gratuita, sem a... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Camerata di Venezia apresenta o concerto “Sem Fronteiras”, em Nova Veneza, nesta quinta-feira (29). A entrada é gratuita, sem a necessidade da retirada de ingressos. O evento, que inicia às 20h no Teatro Municipal (Palazzo Delle Acque), será transmitido ao vivo no canal oficial da orquestra no YouTube.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Camerata di Venezia apresenta concerto gratuito no Sul de SC nesta quinta-feira

• Jogos Paralímpicos: conheça os catarinenses que vão competir em Paris 2024

• Caso Giovana: corpo de adolescente é achado 8 meses após desaparecimento