Condenação por homicídio brutal em presídio de Mafra A denúncia aponta que o crime foi praticado por motivo fútil ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 00h41 (Atualizado em 11/09/2024 - 00h41 ) ‌



Dois homens que usaram uma calça para matar uma pessoa transgênero e alteraram a cena do crime para simular um suicídio foram condenados à prisão nesta semana. O homicídio ocorreu dentro do presídio de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, há mais de cinco anos.

