Confira as datas de pagamento do mês de abril do Bolsa Família 2025 O quarto pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 15 de abril ND Mais|Do R7 14/04/2025 - 19h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h47 )

O quarto pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 15 de abril, conforme calendário estabelecido pelo governo federal. O recebimento é com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social), indicado no cartão de cada beneficiário.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as datas e valores do Bolsa Família 2025!

