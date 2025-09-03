Confira imagens de pai e filho estrangeiros localizados em Balneário Camboriú Após 5 dias, pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata, acampando ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 05h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h17 ) twitter

Imagens feitas logo após a localização do pai e filho que estavam desaparecidos há 5 dias em Balneário Camboriú confirmam que ambos foram encontrados bem em uma área de mata da cidade.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

