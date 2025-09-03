Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira imagens de pai e filho estrangeiros localizados em Balneário Camboriú

Após 5 dias, pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata, acampando

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Imagens feitas logo após a localização do pai e filho que estavam desaparecidos há 5 dias em Balneário Camboriú confirmam que ambos foram encontrados bem em uma área de mata da cidade.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.