Confira imagens de pai e filho estrangeiros localizados em Balneário Camboriú
Após 5 dias, pai e filho desaparecidos foram encontrados em área de mata, acampando
Imagens feitas logo após a localização do pai e filho que estavam desaparecidos há 5 dias em Balneário Camboriú confirmam que ambos foram encontrados bem em uma área de mata da cidade.
Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
