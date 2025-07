Confirmada a morte de menina de 11 anos que caiu em cânion na divisa de SC e RS A criança que caiu em cânion em Cambará do Sul, na divisa com o estado catarinense, durante um passeio na tarde de quinta-feira (10... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h57 ) twitter

O corpo da menina de 11 anos que caiu em cânion foi resgatado por volta das 23h da quinta-feira (10). O acidente aconteceu na tarde do mesmo dia, no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

