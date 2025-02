Confirmada data de reabertura do Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis Depois de uma grande reforma elétrica e estrutura, foram divulgadas as datas que marcam a reabertura da estrutura localizada no Centro...

ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 01h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share