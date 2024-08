Conflito nas Ruas: Motorista de Luxo Atropela Motociclista em Blumenau Um motorista de uma BMW perseguiu e atropelou um motociclista na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Vila Nova, em Blumenau... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 12h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h56 ) ‌



BMW Emblem and Kidney Grille kenneth-cheung/Getty Images

Um motorista de uma BMW perseguiu e atropelou um motociclista na madrugada desta segunda-feira (5), no bairro Vila Nova, em Blumenau. Segundo a própria vítima, o motorista do carro de luxo discutiu com ele pouco antes do atropelamento.

