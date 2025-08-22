Conheça o bairro que virou ‘cidade dentro da cidade’ na capital do Oeste em SC
Estimativas mais recentes apontam que a população local já ultrapassa 70 mil pessoas no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste
O bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste catarinense, é reconhecido como o maior e mais populoso da cidade e um dos maiores de Santa Catarina. Segundo o Censo 2022 do IBGE, a região registrava 41.790 habitantes, figurando como o quinto maior bairro do estado. Porém, estimativas mais recentes apontam que a população local já ultrapassa 70 mil pessoas, reforçando a ideia de que o Efapi funciona como uma verdadeira “cidade dentro da cidade”. Conforme dados da Prefeitura de Chapecó, o bairro Efapi conta atualmente com 51.343 cadastros nas unidades de saúde.
