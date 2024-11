Conheça o time que representa Santa Catarina na Ligay, maior torneio de futebol LGBT+ do país Conheça o time que representa Santa Catarina na Ligay, maior torneio de futebol LGBT+ do país ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 10h28 ) twitter

Dinos vice etapa sul 2024

Representantes de Santa Catarina no maior torneio de futebol LGBTQIA+ do país, os atletas do Esporte Clube Dinosaurs – ou apenas Dinos -, de São José, na Grande Florianópolis, estarão em São Paulo neste sábado (30) e domingo (1º) para a disputa da Champions Ligay. As partidas são disputadas na modalidade fut7 e acontecerão no Playball Pompeia, na capital paulista.

