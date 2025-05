Conheça PLs que querem regulamentar moto por aplicativo em SP Duas propostas tramitam na Câmara sobre o serviço de moto por aplicativo; outros quatro englobam a categoria, mas não tratam de regulamentação... ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h16 ) twitter

A Câmara de Vereadores de São Paulo tem dois projetos em tramitação que tratam da regulamentação do serviço de moto por aplicativo, ou mototáxi, modalidade proibida no município e alvo de disputa judicial entre prefeitura e empresas de tecnologia.

Para saber mais sobre as propostas e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

