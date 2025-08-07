Conhecida como ‘mini Foz do Iguaçu’, catarata em SC surpreende com 7 quedas Localizadas a 15 km de Quilombo, no Oeste, quedas d’água do rio Chapecó impressionam pela semelhança com Foz do Iguaçu ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um dos tesouros naturais do Oeste catarinense, as Cataratas do Salto Saudades estão a apenas 15 quilômetros do município de Quilombo e surpreendem pela beleza cênica. Formadas pelas águas do rio Chapecó, as quedas são consideradas uma versão em miniatura das famosas Cataratas do Iguaçu.

Para saber mais sobre esse incrível destino turístico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Bem mais rápido’: motoristas ganham até 1 h por dia com novo contorno viário em Santa Catarina

Indígenas de SC devem ser consultados sobre mudanças em territórios, garante AGU

‘Voucher educacional’ para que pais matriculem filhos em escolas particulares avança na Alesc