Conhecida como ‘mini Foz do Iguaçu’, catarata em SC surpreende com 7 quedas

Localizadas a 15 km de Quilombo, no Oeste, quedas d’água do rio Chapecó impressionam pela semelhança com Foz do Iguaçu

ND Mais|Do R7

Um dos tesouros naturais do Oeste catarinense, as Cataratas do Salto Saudades estão a apenas 15 quilômetros do município de Quilombo e surpreendem pela beleza cênica. Formadas pelas águas do rio Chapecó, as quedas são consideradas uma versão em miniatura das famosas Cataratas do Iguaçu.

Para saber mais sobre esse incrível destino turístico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

