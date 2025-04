Consignado CLT: bancos podem descontar dívida direto da conta do trabalhador demitido Cláusulas em contratos com Nubank, Santander e Caixa permitem que as instituições financeiras cobrem o valor do consignado diretamente... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 02h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bancos podem cobrar valores do consignado CLT em investimento ou contas do trabalhador – Foto: Reprodução/NDTrabalhadores com carteira assinada que contratam o novo modelo de empréstimo consignado, conhecido como consignado CLT, precisam ficar atentos: em caso de demissão, bancos e instituições financeiras podem descontar o valor da dívida diretamente da conta-corrente ou de aplicações do cliente. Isso ocorre quando as garantias previstas — como o saldo do FGTS e a multa rescisória — não são suficientes para quitar o débito.

Saiba mais sobre como essa nova regra pode impactar sua vida financeira consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Catarinense Série B 2025: veja tabela, times, regulamento e quando começa

Exames revelam ‘saúde frágil’ de cachorra idosa abandonada em SC e caso tem reviravolta

Chapecó revive a maior história da humanidade em espetáculo para 20 mil fiéis