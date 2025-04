Consignado CLT: o que acontece com seu empréstimo se você for demitido? Com descontos direto na folha de pagamento, o consignado CLT permite usar até 10% do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia;... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 31/03/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lançado em 21 de março, o consignado CLT, chamado “Crédito do Trabalhador”, permite contratar empréstimos com taxas reduzidas. No entanto, uma das dúvidas dos trabalhadores é o que acontece se o trabalhador for demitido após a contratação do empréstimo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o consignado CLT!

Leia Mais em ND Mais:

Vacinação infantil: MPSC intervém em caso de bebê sem imunização e gera repercussão nacional

Câmera registra momento em que ciclista morre atropelado por carro na contramão em Blumenau

RECORD garante segundo lugar isolado em SP e no RJ com a transmissão de Vasco e Santos