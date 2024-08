Contorno Viário da Grande Florianópolis: Liberação Antecipada Surpreende Motoristas Antes do esperado, o trânsito do Contorno Viário da Grande Florianópolis foi liberado na manhã deste sábado (10), às 9h. A previsão... ND Mais|Do R7 10/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 15h36 ) ‌



Antes do esperado, o trânsito do Contorno Viário da Grande Florianópolis foi liberado na manhã deste sábado (10), às 9h. A previsão anterior era de liberação apenas às 15h. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela obra, os motoristas já podem transitar nos dois sentidos da via.

