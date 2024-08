Convocação de Lucas Moura agita o futebol brasileiro O técnico Dorival Júnior chamou Lucas Moura, jogador do São Paulo, para entrar na vaga de Savinho, desconvocado por problemas clínicos... ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 21h00 (Atualizado em 31/08/2024 - 21h00 ) ‌



O técnico Dorival Júnior convocou Lucas Moura, do São Paulo, para os dois próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogador vai substituir Savinho, desconvocado por problemas clínicos.

