Cooperativismo: Uma Resposta às Necessidades de Santa Catarina O cooperativismo em Santa Catarina é diverso e começou a mirar destinos internacionais. Em visita ao Grupo ND ontem, Vanir Zanatta... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 25/07/2024 - 21h53 ) ‌



Alex Caceres

O cooperativismo em Santa Catarina é diverso e começou a mirar destinos internacionais. Em visita ao Grupo ND ontem, Vanir Zanatta, presidente da OCESC (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina), falou sobre como gargalos do Estado podem se tornar oportunidades para crescimento por meio do cooperativismo.

