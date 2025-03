Coreia do Norte: irmã de Kim Jong-un ameaça EUA com ‘dissuasão nuclear’ Em comunicado, Kim Yo Jong acusa Washington de 'política hostil' e promete 'ações ameaçadoras' em resposta ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 04/03/2025 - 20h46 ) twitter

Kim Yo Jong, irmã de Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ameaçou os Estados Unidos com uma resposta nuclear nesta terça-feira (4), após acusar Washington de intensificar as “provocações” devido à presença militar americana na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa ameaça e suas possíveis consequências.

