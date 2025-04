Corinthians demite técnico e sonda ex-Seleção Brasileira para o cargo Corinthians confirmou a demissão do técnico Ramón Díaz na tarde desta quinta-feira, um dia após perder para o Fluminense ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h13 ) twitter

Um dia após a derrota para o Fluminense, no Brasileirão, o Corinthians anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz e toda a comissão. A saída do treinador, que vem de duas derrotas, também tem como peso a eliminação na pré-Libertadores. No entanto, mês passado o Timão conquistou o Paulistão após um longo jejum.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no Corinthians!

