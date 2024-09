Corpo de idosa é encontrado em estado avançado de decomposição no Rio Maria Auxiliadora, de 78 anos, foi achada morta no sábado (7) no apartamento onde vivia com a filha, na zona Norte do Rio; corpo de... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 19h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 19h22 ) ‌



O corpo de uma mulher, de 78 anos, foi achado em estágio avançado de decomposição no apartamento onde ela morava com a filha, na zona Norte do Rio de Janeiro, no sábado (7). Segundo a polícia, corpo de idosa estava em decomposição há pelo menos seis meses.

