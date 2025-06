Corpo é encontrado a 500 metros do local da queda de balão em SC Quatro pessoas morreram carbonizadas dentro do cesto e outras quatro ao saltar durante a queda de balão em Praia Grande ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 07h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 07h35 ) twitter

A queda de balão em Praia Grande, Santa Catarina, deixou oito mortos por volta das 8h da manhã deste sábado (21). O corpo de uma vítima que saltou do dirigível foi encontrado a cerca de 500 metros do local de acidente.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

